В Тбилиси полиция задержала 28 человек при разгоне митинга оппозиции

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек задержаны и трое получили травмы разной степени тяжести в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении МВД Грузии.

"В ходе акции у здания парламента за правонарушения, предусмотренные статьями 173 ("Неподчинение законным требованиям полиции") и 166 ("Мелкое хулиганство") Кодекса административных правонарушений задержаны всего 28 человек. Травмы разного рода получили три человека. Пострадавшим оказана соответствующая медицинская помощь", - сказано в заявлении.

Участники акции протеста, которые вторую неделю подряд требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, в понедельник вечером решили пикетировать здание парламента, чтобы во вторник не дать депутатам возможность присутствовать на пленарном заседании. Они расположились у входов в парламент, разбили там палатки, принесли пуфы и решили остаться на ночь, однако под утро отряды специального назначения с помощью водометов оттеснили протестующих и освободили парламент.

В МВД заявляют, что пикет митингующих был незаконным. "Акция вышла за рамки закона о собраниях и свободе выражения, в частности, был нарушен закон Грузии "О собраниях и манифестациях", который запрещает блокировку входов в здание законодательного органа, а также перекрытие проезжей части дороги, если в этом нет необходимости, исходя из количества участников собрания", - добавили в ведомстве.

На данный момент митингующие находятся на тротуаре у парламента. Они заявляют, что не собираются отступать и скоро вновь начнут акцию протеста. Входы в парламент охраняет усиленный наряд полиции. Движение автотранспорта по проспекту Руставели, где расположен парламент, восстановлено.