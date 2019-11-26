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Акции протеста в Колумбии

Президент Колумбии встретится с представителями протестного движения 26 ноября

Как заявляют представители властей, эта встреча станет частью "общенационального диалога"

БОГОТА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке проведет встречу с представителями движения протеста 26 ноября. Об этом в понедельник сообщила министр труда Алисия Аранго.

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"Завтра [во вторник] президент встретится с представителями протестного движения", - цитирует министра газета El Tiempo. По ее словам, эта встреча станет частью "общенационального диалога".

21 ноября по всей Колумбии прошли акции против социальной и экономической политики страны. По данным МВД, в них приняли участие 207 тыс. человек. В некоторых городах мирные манифестации переросли в столкновения с полицией. Силовики применяли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Власти отдельных населенных пунктов ввели комендантский час. По последним данным, в стычках погибли три человека, 273 получили ранения.

Теги
КолумбияДуке, ИванАкции протеста в Колумбии
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