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В Грузии освободили всех задержанных в ходе разгона митинга оппозиции

Участников акции протеста у парламента отпустили под обязательство о явке в суд

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Все 28 человек, которых сотрудники МВД Грузии задержали в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси у здания парламента, отпущены под обязательство о явке в суд. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат задержанных Гога Ониани.

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"Все 28 человек, которых задержала полиция на акции у парламента, освобождены под подписку о явке в суд", - сказал Ониани.

Вместе с тем, юрист не уточнил, когда именно состоится судебный процесс над его подзащитными. Все они были задержаны по статьям "Неподчинение законному требованию полиции" и "Мелкое хулиганство" Кодекса административных правонарушений.

В ходе разгона митинга пострадали три человека. Среди них был и журналист телекомпании Mtavari Arxi Василий Дабрундашвили, который упал и ушиб руку. Его госпитализировали, однако после оказания необходимой медицинской помощи выписали. Один из пострадавших получил травму глаза. По данным грузинских СМИ, во время разгона полиция применила водомет, струя которого угодила митингующему в глаз. Он нуждается в операции.

Теги
ГрузияПолитическая ситуация в Грузии
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