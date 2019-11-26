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Спикер парламента Грузии призвал оппозицию вернуться к нормальному политическому процессу

Арчил Талаквадзе также предложил лидерам протестов "рассказать, с чем они не согласны"
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ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил с призывом к лидерам оппозиции, которые вторую неделю устраивают митинги у здания законодательного органа в Тбилиси с требованием проведения внеочередных пропорциональных парламентских выборов, вернуться к нормальному политическому процессу.

"Я еще раз хочу воспользоваться сегодняшним заседанием и обратиться к парламентской оппозиции, чтобы они вернулись к нормальному политическому процессу, парламентскому формату. Пусть расскажут обществу в любом политическом формате, будь то комитетские слушания или пленарные заседания, о своих аргументах, о том, с чем они не согласны", - сказал Талаквадзе во вторник в ходе заседания бюро парламента.

Теги
ГрузияПолитическая ситуация в Грузии
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