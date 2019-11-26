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Тысячи фермеров на тракторах парализовали движение в центре Берлина

Участники акции протестуют против запланированных ограничений в использовании удобрений и новых мер по защите климата
Описание
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Тысячи фермеров прибыли во вторник утром на тракторах в германскую столицу, протестуя против аграрной политики властей, и парализовали движение в центре Берлина. Как передает корреспондент ТАСС, акция проходит у Бранденбургских ворот.

К тракторам прикреплены флаги федеральных земель, откуда они прибыли. Участники акции протестуют против запланированных ограничений в использовании удобрений и новых мер по защите климата, которые, по мнению фермеров, могут существенно осложнить ведение сельскохозяйственной деятельности.

В полиции сообщили о том, что в акции задействовано более 5 тыс. тракторов. Правоохранительные органы ФРГ призвали водителей избегать района ее проведения. К протестам призвало движение "Земля объединяет". К инициативе примкнули десятки тысяч фермеров по всей стране.

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Германия
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