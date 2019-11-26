Трамп не считает, что законопроект о демократии в Гонконге повлияет на переговоры с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, одобренный обеими палатами Конгресса США, по мнению президента США Дональда Трампа, не окажет влияния на процесс выработки соглашения о торговле с КНР. Как сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg, такое мнение высказала советник президента Трампа Келлиэнн Конуэй.

"Нет, президент совершенно не рассматривает ситуацию таким образом", - заявила она.

Ранее во вторник в интервью телепрограмме Fox & Friends она подчеркнула, что США и КНР близки к выработке соглашения по торговле. "Президент желает достичь такого соглашения, но при этом стремится добиться наилучших возможных условий, - добавила она. - Мы действительно близки к выработке соглашения, однако остались еще некоторые детали".

Сенат и Палата представителей Конгресса США одобрили на прошлой неделе законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи одобрением законопроекта.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.

В минувшую пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать над заключением торгового соглашения. Он отметил, что не Пекин инициировал торговую войну с США, однако Китай готов принять ответные меры в случае необходимости.