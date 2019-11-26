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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Парламент Каталонии осудил вердикт по делу лидеров сепаратистского движения

Соответствующую резолюцию поддержали 68 депутатов от сепаратистских партий "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидаты за народное единство"

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Парламент Каталонии одобрил во вторник резолюцию, осуждающую вердикт Верховного суда (ВС) Испании по делу лидеров сепаратистского движения. Об этом говорится в Twitter региональной палаты.

Инициативу поддержали 68 депутатов от сепаратистских партий "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидаты за народное единство". Парламентарии от центристской политической силы "Граждане" покинули заседание до начала голосования.

В резолюции также говорится о том, что парламентарии автономии могут голосовать по вопросу права на самоопределение региона. Правительство Испании ранее обратилось в Конституционный суд (КС) из-за рассмотрения данной инициативы. В результате КС приостановил рассмотрение пункта, в котором говорилось о самоопределении. Кроме того, суд предупреждал спикера каталонского парламента Роже Торрена о том, что он не должен позволять выносить на голосование палаты предложения, которые противоречат закону.

14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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