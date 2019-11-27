Госдеп утверждает, что военные и наемники из России дестабилизируют ситуацию в Ливии

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во вторник выступил с утверждением, что "военное вмешательство России" угрожает стабильности Ливии и дестабилизирует ситуацию в североафриканской стране.

"Соединенные Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - сказал Шенкер на брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

Шенкера попросили пояснить, что он подразумевает, говоря о "российском военном вмешательстве". "Это то, о чем мы говорим в течение какого-то времени, это российские регулярные [войска] и бойцы [частной военной компании] "Вагнер", которые дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует [ситуацию]", - заявил помощник госсекретаря.

Вашингтон, по словам Шенкера, призывает страны ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер". "Это говорило бы о том, что они этим тоже обеспокоены", - пояснил помощник госсекретаря.

В начале ноября американская газета The New York Times утверждала, что не менее 200 бойцов прибыли в Ливию из России за последние полтора месяца. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков категорически отверг эти сообщения, назвав их домыслами.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США превратили Ближний Восток в полигон своей геополитики и под лозунгом борьбы с терроризмом наращивают военное присутствие в разных регионах мира.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля последний объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противодействия штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных объектов инфраструктуры.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили воздушные удары по столичному международному аэропорту Митига и летной академии в Мисурате (200 км к востоку от Триполи), утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.