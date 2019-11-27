В Японии одобрили план перезапуска поврежденной цунами в 2011 году АЭС "Онагава"

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Японский Комитет по контролю за атомной энергетикой одобрил план перезапуска второго реактора АЭС "Онагава", принадлежащей энергокомпании Tohoku Electric Power и расположенной в префектуре Мияги на северо-востоке страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора.

В нем отмечается, что реактор соответствует повышенным требованиям безопасности, которые были введены в Японии в отношении атомных электростанций после аварии на "Фукусиме-1". Это первый шаг на пути к перезапуску энергоблока. Также Tohoku Electric Power требуется получить сертификат о соответствии мерам безопасности на случай стихийных бедствий и одобрение местной администрации.

Энергокомпания в рамках укрепления периметра станции построила стену высотой 29 м со стороны побережья Тихого океана. По расчетам, конструкция может защитить АЭС от 23-метрового цунами. В 2011 году второй реактор "Онагавы" пострадал от землетрясения и цунами, однако его система охлаждения не была повреждена, поэтому аварии там удалось избежать.

Станция "Онагава" состоит из трех реакторов. Второй из них мощностью 825 МВт был введен в эксплуатацию в 2005 году. По классификации он относится к кипящим водо-водяным реакторам - таким же как на "Фукусиме-1".

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.