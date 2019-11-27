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AFP: Китай обогнал США по числу посольств в зарубежных странах

По данным агентства, у КНР имеется 276 диппредставительств по всему миру

ТАСС, 27 ноября. Китай впервые обошел США по количеству дипломатических миссий за рубежом. Об этом в среду сообщило AFP.

"В настоящее время у Китая 276 диппредставительств по всему миру, что на три больше, чем у Соединенных Штатов", - приводит агентство данные ежегодного "Глобального дипломатического индекса" (Global Diplomacy Index).

Этот результат можно считать свидетельством "геополитических перемен", вызванных наступлением для американской дипломатии "периода неопределенности" при администрации президента Трампа из-за сокращений бюджета и карьерных неудач дипломатов, отмечает AFP.

Соединенные Штаты были вынуждены закрыть свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а Китай напротив открыл свои посольства в Буркина-Фасо, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, в прошлом поддерживавшими дипломатические отношения с Тайванем.

По последним данным "Глобального дипломатического индекса", на третьем месте в мире по числу дипмиссий находится Франция (161 посольство и 89 генконсульств). России в нем отведено пятое место (144 посольства и 85 генконсульств).

"Глобальный дипломатический индекс" считается индикатором влияния в мире, однако он не свидетельствует об эффективности работы посольств за рубежом, уточняет AFP.

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