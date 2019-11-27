В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией, и никаких технических проблем в этом направлении нет. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Я могу лишь сказать, что это решение [о прекращении полетов] в одностороннем порядке было принято российской стороной. Если у них будет подобное желание (отмены запрета - прим. ТАСС), они смогут это сделать сами. С технической точки зрения, у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения. Наша позиция такова, что мы, в целом, приветствуем снятие запрета на авиасообщение", - сказал Абашидзе.

Абашидзе находится в Праге, где в четверг проведет переговоры с членом Совета Федерации РФ Григорием Карасиным.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии.

Протесты в Грузии

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. Затем оппозиция провела масштабный митинг 25 ноября, который также был разогнан спецназом с использованием водометов.