Меркель считает, что Евросоюз не сможет себя защитить без НАТО

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. ЕС не в состоянии обеспечить собственную безопасность без НАТО, в интересах Германии - сохранение альянса. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Сохранение НАТО - в наших исконных интересах", - сказала она. "Европа в настоящее время не может в одиночку себя защитить", - констатировала Меркель. В этой связи, по ее мнению, правильно, что власти Германии работают на благо альянса и берут на себя в рамках НАТО больше ответственности.

Канцлер подчеркнула, что Берлин должен позаботиться о сохранении единства альянса. "Да, Турция - сложный партнер, но ее нужно удержать в НАТО уже только по геостратегическим причинам", - сказала Меркель.

Канцлер подтвердила намерение властей ФРГ повышать расходы на оборону. Она ожидает увеличения оборонного бюджета до 1,5% от ВВП до 2024 года и до 2% в начале 2030-х годов.