{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель считает, что Евросоюз не сможет себя защитить без НАТО

Берлин заинтересован в сохранении альянса, отметила канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. ЕС не в состоянии обеспечить собственную безопасность без НАТО, в интересах Германии - сохранение альянса. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

На эту тему

"Сохранение НАТО - в наших исконных интересах", - сказала она. "Европа в настоящее время не может в одиночку себя защитить", - констатировала Меркель. В этой связи, по ее мнению, правильно, что власти Германии работают на благо альянса и берут на себя в рамках НАТО больше ответственности.

Канцлер подчеркнула, что Берлин должен позаботиться о сохранении единства альянса. "Да, Турция - сложный партнер, но ее нужно удержать в НАТО уже только по геостратегическим причинам", - сказала Меркель.

Канцлер подтвердила намерение властей ФРГ повышать расходы на оборону. Она ожидает увеличения оборонного бюджета до 1,5% от ВВП до 2024 года и до 2% в начале 2030-х годов.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияГермания
Реклама на ТАСС
Назарбаев и спикер Госсовета Татарстана обсудили развитие сотрудничества
Стороны обсудили сотрудничество Казахстана и Татарстана в контексте укрепления казахстанско-российских отношений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС