Заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началось в Минске

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. В столице Белоруссии началось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в среду сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь полпреда Украины в группе Леонида Кучмы.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на свей странице в Facebook.

Перед ее началом также в Минске состоялись заседания подгрупп контактной группы по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам.

По информации МИД Донецкой народной республики, основными темами повестки группы по безопасности были вопросы возобновления обязательств сторон по Рамочному решению, работа над дополнением к нему, а также последствия нарушений перемирия и дополнительных мер его усиления и контроля со стороны Вооруженных сил Украины.

"Работа группы по гуманитарным вопросам была сосредоточена на двух важнейших пунктах повестки - обмене удерживаемыми лицами и разработке механизма поиска без вести пропавших.

Проблемные аспекты работы компании "Вода Донбасса" и социальные обязательства Украины стали основной темой повестки группы по экономическим вопросам.

Работа политической подгруппы была сосредоточена на обсуждении ряда практических вопросов, касающихся особого статуса Донбасса, его закрепления в Конституции Украины", - говорится в сообщении ведомства, размещенного в телеграм-канале.