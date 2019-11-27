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СМИ: протестующие французские фермеры частично перекрыли Елисейские Поля

Участники акции разбросали сено по улице

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Французские фермеры, прибывшие в среду на тракторах из регионов в Париж, частично заблокировали Елисейские Поля в знак протеста против аграрной политики властей. Как сообщил сайт газеты Le Monde, протестующие разбросали сено по улице, перегородив таким образом дорогу для транспорта.

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Участники демонстрации выступают против принятого в прошлом году закона о сельском хозяйстве и продовольствии, который, по их словам, "не улучшил положение фермеров". Они призывают власти "выполнить их обязательства и превратить обещания в конкретные действия".

Параллельно фермеры на тракторах перекрыли несколько участков парижской кольцевой дороги. "Мы будем оставаться здесь, пока нас не примет президент Франции", - заявил представитель одного из профсоюзов.

Акция организована национальной федерацией синдикатов землевладельцев при участии профсоюза "Молодые фермеры региона Иль-де-Франс". В демонстрации принимают участие около 1 тыс. фермеров из регионов О-де-Франс, Нормандия, Гранд-Эст, Центр - Долина Луары, Бургундия - Франш-Конте. Рано утром в среду они отправились в Париж на тракторах, на которых установлены таблички: "Макрона к ответу!", "Спасите своего фермера".

Аналогичные акции протеста проходят в этот день в других городах, в частности, в Лионе и Тулузе.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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