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Кризис на Украине

ДНР предложила Киеву провести большой обмен пленными до конца 2019 года

Омбудсмен республики Дарья Морозова сообщила, что в ходе консультаций в Минске 27 ноября была достигнута договоренность об обмене информацией "по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен"

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Делегация Донецкой народной республики (ДНР) на встрече гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске в среду призвала украинскую сторону к проведению масштабного обмена пленными до конца нынешнего года. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги, для того чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

"Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими", - сказала Морозова, которая также является представителем ДНР на переговорах гуманитарной подгруппы.

Омбудсмен ДНР добавила, что в ходе очередного раунда консультаций в Минске в среду была "достигнута договоренность об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен". В то же время донецкая сторона оценила как контрпродуктивную позицию Киева в остальных принципиальных для процесса обмена вопросах, таких как освобождения удерживаемых лиц от уголовного преследования, а также верификации лиц, подлежащих обмену.

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что участники заседания в Минске в среду не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда передала 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.

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