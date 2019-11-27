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Кризис на Украине

В Киеве назвали вопрос обмена удерживаемых лиц с Донбассом "особенно острой" проблемой

Пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы отметила при этом, что Украина выполнила договоренности лидеров стран "нормандской четверки", которые были достигнуты в октябре 2016 года"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Украинская сторона по итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе признала, что вопрос о возможном обмене сторон удерживаемыми лицами является проблематичным. Такую позицию в среду озвучила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы.

"Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", - написала она на своей странице в Facebook.

Одновременно Олифер утверждает, что "Украина выполнила договоренности лидеров стран "нормандской четверки" [Россия, Германия, Франция, Украина], которые были достигнуты в октябре 2016 года". Она уточнила, что имеет в виду разведение сил и средств на участках в районе населенных пунктов в Донбассе Золотое, Петровское, Станица Луганская, возведение моста на линии соприкосновения в Станице Луганской, а также "решение вопроса водоснабжения в Луганской области".

В среду делегация Донецкой народной республики (ДНР) на встрече гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске призвала украинскую сторону к проведению масштабного обмена пленными до конца нынешнего года. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что в ходе очередного раунда консультаций была "достигнута договоренность об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен". В то же время донецкая сторона оценила как контрпродуктивную позицию Киева в остальных принципиальных для процесса обмена вопросах, таких как освобождения удерживаемых лиц от уголовного преследования, а также верификации лиц, подлежащих обмену. Ранее представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что участники заседания в среду не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда передала 233 задержанных и получила 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКучма, Леонид Данилович
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