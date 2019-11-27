AFP: Бенин потребовал от посла ЕС покинуть территорию страны

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Бенина потребовало от посла Евросоюза Оливера Нетте покинуть территорию страны до 1 декабря текущего года. Об этом сообщило в среду агентство France Presse со ссылкой на дипломатические круги.

"Посол ЕС позволил себе слишком далеко зайти во внутренние дела Бенина", - заявил высокопоставленный чиновник этой страны на западе Африки.

В свою очередь Benin Web TV отмечает, что власти страны сочли недопустимым превращение посла в активного участника внутренней политической жизни страны на стороне оппозиции и ряда правозащитных групп.

До своего назначения на пост посла ЕС в Бенине Оливер Нетте работал в дипломатической службе Евросоюза, а затем в ряде смежных структур.