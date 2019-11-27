Темер рассказал, как Трамп спрашивал его о способах вмешаться в ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп в сентябре 2017 года консультировался с ним по поводу возможных способов вмешаться в ситуацию в Венесуэле. Соответствующее заявление политик сделал в среду, рассказывая о встрече с президентом США, а также с бывшим колумбийским лидером (2010-2018 гг.) Хуаном Мануэлем Сантосом на полях Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

"Он [Трамп] спросил нас, как вмешаться [в ситуацию] в Венесуэле. Сантос и я сказали ему, что примем дипломатические решения, что мы не будем действовать военными методами", - цитирует Темера информационный портал "Антагониста". Политик занимал высший государственный пост в Бразилии с 2016 по 2018 год.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.