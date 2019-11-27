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Дело Марии Бутиной
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Бутина просит суд США отклонить свою апелляцию на вынесенный ранее приговор

Ранее россиянка несколько раз просила суд перенести сроки предоставления материалов по делу
Мария Бутина Ксения Шубина/ТАСС
Описание
Мария Бутина
© Ксения Шубина/ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Освобожденная из тюрьмы в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина просит суд отклонить свою апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, которая приговорила ее к 18 месяцам тюремного заключения. С соответствующим ходатайством адвоката гражданки РФ корреспондент ТАСС ознакомился в среду в базе данных апелляционного суда столичного округа Колумбия.

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"Апеллянт Мария Бутина просит суд прекратить дело по поданной апелляции. Получив информацию об обстоятельствах своего дела и последствиях отклонения своей апелляции, апеллянт решила, что в данный момент в ее интересах будет отклонение апелляции", - говорится в документе.

Юрист приложил к ходатайству "заявление апеллянта, в котором говорится, что она была полностью проинформирована об обстоятельствах своего дела и последствиях отклонения [апелляции], а также что она желает отклонить свою апелляцию и что она удовлетворена услугами адвоката".

"Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что я желаю добровольно отклонить свою апелляцию по вышеуказанному делу. В связи с этим мой адвокат в полной мере проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и о последствиях отклонения моей апелляции. На основании этой информации я решила, что в данный момент в моих интересах отклонить апелляцию", - отмечается в приложенном заявлении россиянки.

"В связи с этим по вышеуказанным причинам апеллянт убедительно просит удовлетворить это ходатайство и отклонить свою апелляцию", - заключил адвокат.

Ранее россиянка несколько раз просила суд перенести сроки предоставления материалов по делу.

Бутина в середине мая подала апелляцию на решение суда столичного округа Колумбия, который приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения.

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