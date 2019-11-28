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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Почти 200 человек оказались ранены в Кашмире в стычках с полицией с начала августа

В результате стычек никто не погиб

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в столкновениях с полицией в Джамму и Кашмире в Индии с начала августа в ходе выступлений против отмены у этой территории статуса штата составило 197 человек, погибших не зарегистрировано. Об этом говорится в информации МВД Индии, подготовленной в ответ на запрос парламента.

"За этот период 197 человек получили ранения в результате инцидентов, связанных с обеспечением правопорядка. Никто не погиб", - цитирует в четверг информацию МВД телеканал NDTV.

Как сообщило министерство, за тот же период в результате инцидентов, связанных с терроризмом, погибли три сотрудника сил безопасности и 17 гражданских лиц, а 129 человек получили ранения.

Напряженность в этом регионе сохраняется после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Это решение вызвало недовольство определенной части населения Джамму и Кашмира.

Теги
ИндияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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