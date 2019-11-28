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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Власти Австралии объявили о выплатах пострадавшим при теракте в Крайстчерче

Размер компенсации определен в среднем как $50,8 тыс., но сумма каждой из них будет зависеть от ряда факторов

СИДНЕЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Австралии заявило о том, что выплатит компенсации гражданам страны, пострадавшим или потерявшим родственников в результате теракта в Крайстчерче 15 марта. Об этом в четверг сообщило издание The Australian со ссылкой на заявление главы австралийского МВД Питера Даттона.

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"Австралийцы, которые пострадали или потеряли близких в результате этого нападения (теракта в Крайстчерче - прим. ТАСС) могут потребовать единовременную выплату", - сказал глава ведомства. Размер компенсации определен в среднем как 75 тыс. австралийских долларов ($50,8 тыс.), однако, как уточняют в МВД, сумма каждой выплаты будет зависеть от ряда факторов, таких, например, как характер травм и степень их тяжести.

Также сообщается, что одобрены выплаты для пострадавших и потерявших членов семьи в результате террористического нападения на гостиницу в Кении в январе этого года и нападения в Пакистане в 2002 году.

Теги
АвстралияКенияПакистанНовая ЗеландияДаттон, ДжеймсСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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