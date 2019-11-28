Премьер Грузии призвал чиновников удвоить внимание на фоне протестов оппозиции

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал представителей власти удвоить внимание и концентрацию, чтобы сохранить эффективность работы на фоне протестов оппозиции. Об этом он заявил в четверг на брифинге до начала заседания правительства.

"В течение последних дней наглядно видно, что целью всех деструктивных действий безответственных политиков является блокирование государства. Их действия не означают блокировку государственных институтов. Это означает блокировку государства в целом, поэтому я хочу призвать каждого из вас удвоить наше внимание, концентрацию, чтобы ежедневно в обычном режиме продолжить эффективную работу государственных институтов", - сказал Гахария, обращаясь к членами правительства.

В четверг утром лидеры оппозиции и их сторонники пытаются пикетировать здание парламента в Тбилиси, однако полиция еще с ночи выставила кордон и перекрыла подходы к зданию законодательного органа высокими железными ограждениями. Усилены наряды полиции и у здания администрации правительства, которое расположено в нескольких сотнях метров от парламента.

На четверг в парламенте назначены комитетские слушания, пленарное заседание, а также выступление министра финансов Грузии Иване Мачавариани со специальным отчетом.