Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения. Об этом в четверг свидетельствуют опубликованные данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% - в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября, 52% - в конце ноября", - отмечается в сообщении КМИС.

Одновременно, согласно исследованию, доля тех, кто негативно относится к Зеленскому, в течение осени выросла с 7% в сентябре до 19% в конце ноября.

Популярность премьер-министра Украины Алексея Гончарука, как отмечает КМИС, находится на уровне 11% поддержки среди украинцев. Отрицательно к нему относятся 25% населения. "[В течение осени] увеличивалась доля тех, кто относится к нему негативно: 9% - в сентябре, 14% - в октябре, 18% - в начале ноября, 25% - в конце ноября", - сказано в сообщении социологической службы.

Рейтинг главы Верховной рады Дмитрия Разумкова выше, чем у Гончарука. К нему положительно относятся, согласно опросу, 24% респондентов, отрицательно - 16%, причем последний показатель за месяц увеличился на 7%.

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайного выбора абонентов сотовой связи. В опросе не принимали участия номера мобильных телефонов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.