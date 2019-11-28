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Ракетные запуски в КНДР
Обновлено 

В Сеуле сообщили, что КНДР произвела запуск снаряда

Тип снаряда не определен, уточнили в Комитете начальников штабов Республики Корея
Описание
© EPA-EFE/KCNA, архив

ТАСС, 28 ноября. Пхеньян в четверг совершил запуск снаряда неустановленного типа. Соответствующее заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, передает агентство Yonhap.

"КНДР произвела запуск снаряда неопределенного типа", - заявили в КНШ.

Другие подробности пока не приводятся.

Запущенная КНДР неопознанная ракета упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии, сообщил телеканала NHK со ссылкой на береговую охрану страны. Ведомство также призывает находящиеся в море суда сохранять бдительность.

По информации агентства Kyodo, КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Источник в Министерстве обороны Японии уточнил, что никакой угрозы Японии и ее территориальным водам нет.

В новость были внесены изменения (11:38 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
ЯпонияКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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