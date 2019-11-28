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Акции протеста в Гонконге

Власти Гонконга заявили, что принятый в США закон направлен на сдерживание развития Китая

Намерение американских политиков заключалось в том, чтобы поддержать вдохновителей хаоса, отмечается в заявлении

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Канцелярия по связям Центрального народного правительства в Гонконге выступила с резкой критикой подписанного президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в этом специальном административном районе КНР, расценив это как "вмешательство во внутренние дела" страны.

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"Цель этого акта - подорвать ситуацию в Гонконге для сдерживания развития Китая, - заявило в четверг ведомство. - Мы выражаем наше крайнее возмущение и осуждение в связи с серией запугивающих действий со стороны США".

Канцелярия отметила, что "намерение американских политиков заключалось в том, чтобы поддержать вдохновителей хаоса в Гонконге и тех экстремистских радикалов и мятежников, которые пытаются подорвать ситуацию в этом районе, противодействовать Китаю, подлить масла в огонь хаоса и разрушить Гонконг".

"Американская сторона и несколько гонконгских оппозиционных политиков, которые следуют по указке Вашингтона, не должны недооценивать твердую решимость Китая защищать процветание и стабильность в Гонконге, твердую волю к реализации принципа "одна страна - две системы", а также способность принять меры по обеспечению защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития", - указали в канцелярии.

"Гонконг является китайским, а его дела - всецело внутренними делами КНР. Любые уловки, направленные на попытки подрыва процветания и стабильности Гонконга и препятствование развитию Китая никогда не сработают", - подчеркнули в ведомстве.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдАкции протеста в Гонконге
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