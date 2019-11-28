Девять стран вслед за ЕС продлили санкции против представителей руководства Приднестровья

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Девять стран - партнеров Евросоюза присоединились к решению сообщества и продлили на год санкции против представителей руководства Приднестровья. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, входящие в Европейское экономическое пространство Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

Евросоюз ввел в 2003 году визовые ограничения для 11 представителей руководства Приднестровья, обвинив их в отсутствии прогресса в процессе приднестровского урегулирования, а также в отказе от преподавания в школах непризнанной республики на латинице.