Алиев назвал 2019-й годом упущенных возможностей для карабахского урегулирования

БАКУ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что нынешний год стал годом упущенных возможностей для урегулирования карабахского конфликта. Об этом он заявил, принимая в четверг в Баку министра иностранных дел Словакии, действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака.

"[Карабахский] конфликт является, безусловно, большой проблемой, большой опасностью для региона. Считаю, что, к сожалению, нынешний год стал годом упущенных возможностей", - указал Алиев. По его словам, причина связана с "нежеланием Армении соблюдать нормы международного права, исполнять резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и ОБСЕ".

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в этом году состоялось несколько этапов переговоров на уровне глав государств, а также министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а очередная встреча глав МИД в скором времени пройдет в Словакии. "Надеемся, что очередной год станет более плодотворным, так как скорейшее урегулирование конфликта служит интересам Азербайджана и, уверен, Армении", - отметил президент Азербайджана.

При этом он убежден, что для достижения тех или иных подвижек в урегулировании необходимо предпринимать практические действия на местах. "Первый шаг - это начало деоккупации признанных на международном уровне границ, территорий Азербайджана", - добавил Алиев.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.