{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинцы считают Зеленского более эффективным президентом, чем Порошенко

Так полагают 53% участников опроса, противоположного мнения придерживаются 15% респондентов

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Более половины украинцев считают, что Владимир Зеленский эффективнее на посту главы государства, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы "Рейтинг".

На эту тему

"53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Порошенко. 15% - противоположного мнения", - сказано в сообщении социологической службы. При этом указано, что более 20% населения Украины считают, что в стране со сменой президента ничего не изменилось.

Сравнительные оценки других центральных органов власти менее оптимистичны. "34% считают, что действующая Верховная рада является более эффективной по сравнению с прошлым созывом, 17% считают ее менее эффективной", - свидетельствуют результаты опроса. Около трети респондентов изменений в качестве работы парламента не увидели. Еще более критическое отношение украинцев к новому правительству, возглавляемому Алексеем Гончаруком. "Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего правительства Алексея Гончарука по сравнению с правительством Владимира Гройсмана, 30% считают, что изменений не произошло, 19% считают его хуже предыдущего кабинета министров", - отмечает "Рейтинг".

Согласно опросу, наиболее критически к оценке работы новой власти на Украине подошли сторонники партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Две трети опрошенных полагают, что Зеленскому нужно около трех лет, "чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы", быстрых изменений от нового главы государства ожидают только 8% респондентов, 17% вовсе не верят в его успех. Лидером электоральных симпатий, согласно исследованию, остается партия "Слуга народа", ее поддерживают почти 45% респондентов, 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,6% - партию "Европейская солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко), 4,4% - партию "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук).

Неприкосновенность Порошенко

Население Украины считает правильным, если с экс-президента страны Петра Порошенко Верховная рада снимет неприкосновенность. Таковы итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На эту тему

"Оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" [Александра] Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение, 21% - не поддержали", - сказано в сообщении социологической службы.

Исследование КМИС проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включались территории, которые не подконтрольны Украине.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия ВладимировнаГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении
На своей должности она проработала 5,5 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС