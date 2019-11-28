Украинцы считают Зеленского более эффективным президентом, чем Порошенко

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Более половины украинцев считают, что Владимир Зеленский эффективнее на посту главы государства, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса социологической группы "Рейтинг".

"53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Порошенко. 15% - противоположного мнения", - сказано в сообщении социологической службы. При этом указано, что более 20% населения Украины считают, что в стране со сменой президента ничего не изменилось.

Сравнительные оценки других центральных органов власти менее оптимистичны. "34% считают, что действующая Верховная рада является более эффективной по сравнению с прошлым созывом, 17% считают ее менее эффективной", - свидетельствуют результаты опроса. Около трети респондентов изменений в качестве работы парламента не увидели. Еще более критическое отношение украинцев к новому правительству, возглавляемому Алексеем Гончаруком. "Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего правительства Алексея Гончарука по сравнению с правительством Владимира Гройсмана, 30% считают, что изменений не произошло, 19% считают его хуже предыдущего кабинета министров", - отмечает "Рейтинг".

Согласно опросу, наиболее критически к оценке работы новой власти на Украине подошли сторонники партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Две трети опрошенных полагают, что Зеленскому нужно около трех лет, "чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы", быстрых изменений от нового главы государства ожидают только 8% респондентов, 17% вовсе не верят в его успех. Лидером электоральных симпатий, согласно исследованию, остается партия "Слуга народа", ее поддерживают почти 45% респондентов, 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,6% - партию "Европейская солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко), 4,4% - партию "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук).

Неприкосновенность Порошенко

Население Украины считает правильным, если с экс-президента страны Петра Порошенко Верховная рада снимет неприкосновенность. Таковы итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС).