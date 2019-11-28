Меркель и Зеленский обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки"

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили вопросы подготовки встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсуждались вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - проинформировал офис в своем Telegram-канале.

В саммите 9 декабря в Париже примут участие президенты РФ, Франции и Украины, а также канцлер Германии. Первая встреча в нормандском формате прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа саммита "в основных чертах готов".