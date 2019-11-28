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Вице-премьер Чехии прокомментировал отказ в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань

По словам Яна Гамачека, Россия продемонстрировала реакцию на состояние двусторонних отношений

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Отказ российских авиационных властей в полете по маршруту Москва - Казань чешскому самолету, на борту которого находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, может быть реакцией РФ на состояние чешско-российских отношений. Об этом в четверг заявил журналистам первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

"Могу предположить, что за всем этим [инцидент с чешской бизнес-миссией] может быть реакция России на актуальное состояние наших [межгосударственных] отношений", - сказал Гамачек.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек ранее в четверг сообщил, что его ведомство ждет объяснений, почему чешский спецборт не был допущен на перелет по российской внутригосударственной авиалинии. "От российской стороны мы пока не получили официального объяснения", - сказал он.

МИД Чехии, по словам Петржичека, активно занимается изучением ситуации, возникшей из-за инцидента с национальной бизнес-миссией в России. "Пока преждевременно говорить о наших [Чехии] дальнейших шагах [в связи с инцидентом]", - отметил руководитель чешской дипломатии.

Пражское сетевое издание Е15 сообщило ранее о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза распорядился о возвращении делегации в Прагу.

Комментируя эту ситуацию, председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому [произошла] техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - отметил он. При этом Агеев уточнил, что встреча посла Чехии Витезслава Пивоньки и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялась.

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