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Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить соглашение с США

По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8600 военнослужащих

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в Афганистане, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

"Талибан" хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Глава администрации США также заявил, что перезапустил переговоры с талибами.

По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8600 военнослужащих.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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