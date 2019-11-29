Премьер Мальты намерен сохранить пост до окончания расследования убийства журналистки

ТАСС, 29 ноября. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат останется во главе правительства как минимум до завершения расследования дела об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом он сообщил в пятницу журналистам газеты Malta Today по окончании семичасового экстренного заседания мальтийского правительства.

"Я останусь, пока расследование не будет завершено", - сказал премьер-министр. Он также объявил о решении кабинета министров отказать в помиловании бизнесмену Йоргену Фенеку, согласившемуся пойти на сделку со следствием в обмен на решение об амнистии. Мускат отметил, что Фенек подал в общей сложности три таких прошения.

Кроме того, мальтийский премьер заявил, что следствие не выявило причастности к убийству журналистки бывшего руководителя его администрации Кита Шембри. Вместе с тем он сообщил, что Шембри больше не будет работать на этой должности.

Кит Шембри был отправлен в отставку 26 ноября после того, как стало известно о его возможных финансовых связях с Йоргеном Фенеком. На следующий день он был арестован полицией островного государства. Вечером 28 ноября мальтийская полиция объявила об освобождении политика из-под ареста. Предприниматель Йорген Фенек был арестован по делу об убийстве на прошлой неделе, однако впоследствии его освободили под залог. Он находится под круглосуточным надзором полиции. Бизнесмен пошел на сделку со следствием и согласился предоставить информацию о Ките Шембри и других фигурантах дела в обмен на президентское помилование.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. В феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что компания 17 Black, владельцем которой является предприниматель Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР США, преступление пока так и не раскрыто.