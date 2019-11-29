ОБСЕ: с приходом Зеленского к власти атмосфера переговоров по Донбассу улучшилась

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. ОБСЕ поддерживает шаги президента Украины Владимира Зеленского и его команды по установлению мира в Донбассе. Об этом в пятницу заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"С приходом президента Зеленского и его команды атмосфера изменилась к лучшему. Мы видели множество конкретных шагов: обмен пленными, разминирование, отвод техники, соглашение по "формуле Штайнмайера", - сказал он во время посещения Станицы Луганской на линии соприкосновения сторон в Донбассе. - Это все идет в направлении выполнения минских договоренностей".

По словам Лайчака, "то, что сейчас делается, хорошо для Украины". "Украина ничего не теряет, улучшает ситуацию для своего народа и показывает, что хочет мира. Мы это очень поддерживаем", - заверил он.

Лайчак также выразил надежду, что встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря "даст дальнейший толчок [в направлении мира в Донбассе] и что стороны договорятся о конкретных шагах, как идти дальше".

В июне в Станице Луганской стороны конфликты в Донбассе развели войска. На прошлой неделе вблизи пункта пропуска на этом участке был восстановлен пешеходный мост через линию соприкосновения.