На президентских выборах в Намибии лидирует действующий глава государства

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Действующий глава государства Хаге Гейнгоб лидирует на прошедших в минувшую среду в Намибии президентских выборах после подсчета голосов в половине избирательных округов. Об этом сообщила в пятницу Избирательная комиссия Намибии на своем официальном сайте.

Глава государства Хаге Гейнгоб набрал 55,4% после обработки результатов 62 округов из 121. На второй позиции - врач и юрист Пандулени Итула с 29,58% поддержки. Первую тройку замыкает с 5,09% собранных голосов глава партии "Народное демократическое движение" Макгенри Венаани. Остальным девяти политикам, выставлявшим свои кандидатуры на президентский пост, не удалось пока выйти за пределы пяти процентов.

Одновременно с президентскими выборами в минувшую среду в Намибии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. После обработки голосов в 52 избирательных округах из 121 лидирует с 65,3% правящая партия СВАПО - "Народная организация Юго-Западной Африки Намибии". В предыдущем составе Национальной ассамблеи она имела большинство в две трети. На второй позиции с 15,49% идет "Народное демократическое движение".