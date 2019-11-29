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СМИ: премьер Мальты в скором времени покинет свой пост

Ожидается, что уже к январю у правительства страны будет новый глава

ТАСС, 29 ноября. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в пятницу, что собирается уйти в отставку в ближайшее время. Об этом информировала газета Times of Malta со ссылкой на источники, близкие к правительству.

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По ее данным, Мускат публично объявит о своем решении после завершения расследования дела об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Ожидается, что уже к январю у правительства Мальты будет новый глава.

Ранее премьер сообщил журналистам газеты MaltaToday о том, что намерен сохранить пост до окончания расследования. Он также объявил о решении кабмина отказать в помиловании бизнесмену Йоргену Фенеку, согласившемуся пойти на сделку со следствием в обмен на амнистию.

Фенек был арестован по делу об убийстве на прошлой неделе, однако впоследствии его освободили под залог. Он находится под круглосуточным надзором полиции. В среду полиция также арестовала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри.

Теги
МальтаМускат, Джозеф
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