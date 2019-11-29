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Осужденный в России за шпионаж Фруде Берг потребует от Норвегии компенсацию

Берг намерен требовать в качестве возмещения "суточные", накопившиеся за время заключения. По расчетам его адвоката это около $89 тыс.

ТАСС, 29 ноября. Отставной норвежский погранинспектор Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и возвращенный на родину в рамках обмена, намерен потребовать компенсацию за произошедшее с ним от властей Норвегии. Об этом он в пятницу сообщил телеканалу NRK.

"Было много лишних расходов, это стало бременем для моей семьи и меня самого <...> Жизнь, наверное, теперь будет другой. Поэтому, если говорить о компенсации - да, скоро мы предъявим счет", - сказал Берг после консультаций с адвокатом.

По собственным утверждениям, пенсионер несколько лет выполнял курьерские задания на территории России для неназванных людей из военной разведки Норвегии. Сами спецслужбы не признают, но и не опровергают этого факта. Расходы Берга в командировках оплачивались государством, и теперь он намерен требовать в качестве возмещения "суточные", накопившиеся за время заключения. По расчетам его адвоката это 820 тыс. крон (около $89 тыс.).

Контрольный комитет парламента Норвегии по делам спецслужб ранее сообщил, что расследует дело Берга и выяснит, не нарушила ли норвежская военная разведка закон, посылая пенсионера на такие задания.

Дело Берга

Обмен осужденными, в который был включен норвежец, Литва и Россия провели в пятницу. Литва передала РФ российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к 10,5 и 10 годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.

Норвежец был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ и позже приговорен к 14 годам тюремного заключения. Как заявляли его адвокаты, Илья Новиков и Брюньюльф Риснес, Берг признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

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