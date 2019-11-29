Пушилин заявил, что в законе о границе ДНР нет "тайных смыслов"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Закон о государственной границе Донецкой народной республики (ДНР) логичен, он соответствует минским соглашениям. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"Я все же попросил бы не искать никаких тайных смыслов. Их, я уверяю вас, нет. Это просто планомерная законотворческая деятельность. Так получается, что до этого момента вопрос границы был урегулирован указом главы, и в принципе его хватало на том этапе <...> Поэтому для того, чтобы было все урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Закон, я бы не сказал, что он такой новый или говорит о чем-то новом", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Глава республики также пояснил, почему закон не противоречит минским соглашениям. "И что касается непосредственно нынешней ситуации, почему это не противоречит "Минску", в данном законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не окончен <...> Поэтому закон абсолютно логичен, понятен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования".

29 ноября парламент Донецкой народной республики формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.