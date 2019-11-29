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Кризис на Украине

Пушилин заявил, что в законе о границе ДНР нет "тайных смыслов"

Глава ДНР назвал документ планомерной законотворческой деятельностью

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Закон о государственной границе Донецкой народной республики (ДНР) логичен, он соответствует минским соглашениям. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.

"Я все же попросил бы не искать никаких тайных смыслов. Их, я уверяю вас, нет. Это просто планомерная законотворческая деятельность. Так получается, что до этого момента вопрос границы был урегулирован указом главы, и в принципе его хватало на том этапе <...> Поэтому для того, чтобы было все урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Закон, я бы не сказал, что он такой новый или говорит о чем-то новом", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Глава республики также пояснил, почему закон не противоречит минским соглашениям. "И что касается непосредственно нынешней ситуации, почему это не противоречит "Минску", в данном законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не окончен <...> Поэтому закон абсолютно логичен, понятен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования".

29 ноября парламент Донецкой народной республики формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПушилин, Денис Владимирович
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