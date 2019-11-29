СМИ: Греция потребовала у Ливии текст меморандума с Анкарой по морским зонам

АФИНЫ, 29 ноября. /ТАСС/. МИД Греции срочно потребовал у посла Ливии в Афинах текст подписанного меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, пригрозив высылкой в случае, если он его не предоставит. Об этом сообщила в пятницу газета Kathimerini со ссылкой на дипломатические источники.

"Министр иностранных дел Никос Дендиас направил строгий ультиматум послу Ливии после подписания меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией [по разграничению морских зон между двумя странами]. Дендиас потребовал от посла немедленно представить соглашение Ливии с Турцией, иначе будет принято решение о его высылке, - пишет издание. - Источники в МИД Греции отмечают, что премьер-министр Кириакос Мицотакис поднимал этот вопрос как с премьер-министром Италии во время их встречи в Риме 26 ноября, так и во время его сегодняшнего телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном".

В четверг МИД Греции срочно вызвал турецкого посла в Афинах Бурака Озугергина для получения объяснений относительно подписанного в Стамбуле меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничении морских зон, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на дипломатические источники. Дендиас также имел на эту тему телефонные разговоры с президентом и президентом Египта.

Срочные контакты в ЕС, НАТО и ОБСЕ

Одновременно Постоянному представительству Греции в Европейском союзе было поручено немедленно проинформировать на эту тему Европейскую комиссию, в частности, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Как отмечает газета Kathimerini, постпред Греции доложил об этом в пятницу на заседании комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER). Греция ожидает, что со стороны ЕС будут сделаны демарши Триполи и Анкаре.

Как указывают дипломатические источники, на следующей неделе министр иностранных дел Греции проведет серию бесед с коллегами из влиятельных стран региона и поставит перед ними данный вопрос в кулуарах встреч в НАТО и ОБСЕ. Наконец, ожидается приглашение спикеру ливийского парламента, который близок к фельдмаршалу Халифе Хафтару, совершить визит в Афины.

Игнорирование греческих территориальных вод

Как сообщается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа и подписал с ним меморандум о взаимопонимании по демаркации морских зон между двумя странами.

В связи с подписанием этого документа официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас заявил в четверг, что "подписание меморандума о взаимопонимании между Турцией и Ливией не может нарушать суверенные права третьих стран". "Такие действия грубо нарушили бы международное морское право и не имели бы юридической силы. Более того, такие действия не соответствовали бы принципу добрососедства, который должен регулировать отношения между соседними странами", - подчеркнул Генниматас.

В свою очередь министр иностранных дел Греции сообщил, что во время его встречи в Нью-Йорке министр иностранных дел Ливии не отрицал наличия предложений со стороны Анкары создать исключительную экономическую зону между Турцией и Ливией. "Должен сказать, что такие попытки совершено не отвечают географии, потому что они, безусловно, игнорируют то, в чем, я думаю, все могут убедиться - между двумя странами находится [греческий] остров Крит, занимающий большое место на географической карте", - подчеркнул Дендиас.