СМИ: бразильский суд аннулировал ордер на арест экс-президента Парагвая

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Бразилии отменил в пятницу выданный на прошлой неделе ордер на арест бывшего президента Парагвая Орасио Картеса. Об этом сообщает портал Antagonista.

По версии бразильских правоохранителей, ходатайствовавших о заключении Картеса под стражу, политик, занимавший высший государственный пост в 2013-2018 гг., участвовал в организации побега бразильского валютного маклера Дариу Мессера. Власти крупнейшей южноамериканской страны разыскивали его по подозрению в причастности к применявшимся в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras коррупционным схемам, которые расследуются в рамках масштабной спецоперации "Автомойка".

Три месяца назад Мессер был арестован в Рио-де-Жанейро. Он скрывался от правосудия с мая 2018 года, постоянно переезжая из Бразилии в Парагвай и обратно.