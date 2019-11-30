Курды выступили за территориальное единство Сирии

ТАСС, 30 ноября. Курды поддерживают политическое урегулирование в Сирии, которое бы гарантировало сохранение ее территориального единства. Об этом, как передал в субботу телеканал Al Hadath, заявил командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди.

"Мы выступаем за сохранение единства Сирии, но при этом будем добиваться признания своих прав, учитывая, что проект курдской автономной власти на севере страны реализуется восемь лет и стал свершившимся фактом", - подчеркнул он.

Абди подтвердил, что курды настроены на продолжение диалога с сирийским правительством при посредничестве российской стороны. "Переговоры ведутся, но разногласия между курдами и Дамаском по-прежнему сохраняются, - указал он. - Сейчас предпринимаются усилия по сближению позиций".

Касаясь судьбы курдских формирований, командир СДС не исключил, что в будущем они могут стать частью вооруженных сил Сирии. "Это произойдет после достижения политического соглашения с властями, а пока мы сохраняем в руках оружие", - отметил Абди.

Курдский вопрос

После начала кризиса в Сирии в 2011 году курды сформировали автономные органы управления в трех регионах - Камышлы, Кобани и Африне. К 2017 году отряды СДС отвоевали у террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) провинции Хасеке и Ракка, а также часть провинции Дейр-эз-Зор, где находятся нефтяные месторождения. Под контролем курдов, которым оказывала поддержку международная коалиции во главе с США, оказалось 27% территории Сирии.

Турецкие войска провели три вооруженные операции против курдских "Сил народной самообороны", которые составляют костяк СДС. В результате в провинции Алеппо был оккупирован район Африн, а на северо-востоке Сирии создана зона безопасности.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на севере Сирии. В соответствии с этим документом, курды к 29 октября завершили вывод из создаваемой Турцией 30-километровой зоны безопасности, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.