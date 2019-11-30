СМИ: два человека погибли в ходе протестов в Ираке

ТАСС, 30 ноября. Не менее двух человек погибли, еще 26 получили ранения в ходе протестов в Ираке. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей власти.

По меньше мере 11 демонстрантов пострадали в Багдаде, когда полиция, пытаясь предотвратить их проникновение в "зеленую зону", где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, использовала боевые патроны и слезоточивый газ. В священном для мусульман-шиитов городе Эн-Наджаф, расположенном к югу от столицы, во время разгона протестующих двое из них погибли и 15 получили огнестрельные ранения.

В свою очередь премьер-министр страны Адель Абдель Махди подал в парламент официальное прошение об отставке. В пятницу глава правительства объявил о намерении уйти в отставку, чтобы не допустить "сползания Ирака в пучину насилия и хаоса".

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли более 400 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тыс. человек. Особенно ожесточенные столкновения происходят на юге страны.