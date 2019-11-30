Будущий глава МАГАТЭ пообещал направить инспекторов в КНДР, если та договорится с США

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) незамедлительно направит своих специалистов в КНДР для проведения инспекций, как только Пхеньян и Вашингтон достигнут соответствующих договоренностей. Об этом заявил Рафаэль Гросси, который 2 декабря должен быть утвержден в должности нового гендиректора МАГАТЭ. Выдержки из интервью с ним показал в субботу японский телеканал NHK.

"Если Америка и Северная Корея достигнут политической договоренности, МАГАТЭ незамедлительно начнет проводить инспекции в Северной Корее", - подчеркнул он. Гросси также отметил, что специалисты МАГАТЭ не были в КНДР уже более 10 лет, что привело "к образованию больших пробелов, поскольку доступа к информации [об объектах на территории страны] нет".

29 октября постпред Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси на голосовании Совета управляющих МАГАТЭ заручился поддержкой двух третей голосов, которые были необходимы для избрания новым генеральным директором агентства. Генеральная конференция МАГАТЭ 2 декабря на специальной сессии должна утвердить Гросси новым гендиректором. После этого он приступит к исполнению своих обязанностей.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводились в связи со смертью в июле прежнего главы организации Юкии Амано.