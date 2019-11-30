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Акции протеста в Ираке

Ряд провинций Ирака объявил 1 декабря днем траура по жертвам насилия

Этот день объявляется нерабочим

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Восемь иракских провинций объявили 1 декабря нерабочим днем в знак траура по погибшим в столкновениях и в связи с продолжающимися акциями протеста. Об этом сообщило издание "Мавазин ньюс". Воскресенье на Ближнем Востоке является первым рабочим днем недели.

Соответствующее решение принято советами расположенных к югу от Багдада провинций Бабиль, Ди-Кар, Дияла, Эд-Дивания, Кербела, Майсан, Мутанна и Эн-Наджаф. "В связи с обстановкой в сфере безопасности, продолжающимися протестами, а также в знак траура по погибшим 1 декабря объявляется нерабочим днем", - говорится в заявлениях местных органов власти.

Несмотря на объявление премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди об отставке, на юге страны продолжаются кровопролитные столкновения. Протестующие полны решимости продолжать выступления вплоть до роспуска парламента и привлечения к суду всех коррупционеров.

Особо тяжелая ситуация складывается в провинции Ди-Кар. В ее административном центре городе Эн-Насирии жертвами насилия ежедневно становятся десятки людей. Только за последние двое суток там были убиты свыше 40 человек. Протестующие обвиняют силовиков в применении огнестрельного оружия, полиция заявляет о том, что не отдавала приказ стрелять в протестующих. В городе поджигают дома тех, кто, по мнению демонстрантов, может быть причастен к насилию. Обстановка в провинции балансирует на грани хаоса.

Продолжаются столкновения и акции насилия в Кербеле и Эн-Наджафе. Несмотря на данные о погибших, точных сведений о жертвах нет. За два месяца беспорядков в стране погибли уже более 400 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тыс. человек.

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ИракАкции протеста в Ираке
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