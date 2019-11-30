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Военная операция Турции на севере Сирии

Десятки боевиков вооруженной оппозиции погибли при взрыве в сирийском городе Телль-Халафе

Все раненые были перевезены на турецкую сторону границы для оказания помощи в госпитале

ТАСС, 30 ноября. Мощный взрыв прогремел в субботу в приграничном городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке. Как передало агентство SANA, бомба была установлена возле здания местной ветеринарной клиники. По его информации, в результате взрыва погибли десятки боевиков сирийской вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии. Все раненые перевезены на турецкую сторону границы для оказания помощи в госпитале.

26 ноября взрыв заминированного автомобиля в Телль-Халафе унес жизни 17 человек, более 20 пострадали. Министерство национальной обороны Турции возложило ответственность за вылазку на курдские "Силы народной самообороны".

Агентство SANA ранее в субботу сообщило о взрыве в населенном пункте Айн-эль-Арус на севере провинции Ракка, где погиб один мирный житель и еще 13 человек получили ранения. Взрывное устройство было заложено в припаркованном автомобиле, нанесен урон домам и хозяйственным постройкам. В Айн-эль-Арусе хозяйничают вооруженные группировки сирийской оппозиции, которые нередко враждуют между собой.

Турция в результате военной операции "Источник мира" создала в октябре зону безопасности на севере Сирии. Дамаск расценил вторжение турецкой армии как агрессию и направил в провинции Хасеке и Ракка войска для оказания поддержки курдским отрядам.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на севере Сирии. В соответствии с этим документом курды к 29 октября завершили вывод своих сил из 30-километровой зоны безопасности, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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