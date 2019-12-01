Сирия обвинила США во вмешательстве в деятельность Конституционного комитета

ТАСС, 1 декабря. Сирийская Арабская Республика обвинила Соединенные Штаты во вмешательстве в деятельность Конституционного комитета и попытках навязать ему собственную повестку дня. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении сирийского МИД, выдержки из которого процитировало агентство SANA .

"Заявление Государственного департамента США о заседаниях Конституционного комитета, состоявшихся в Женеве, однозначно подтверждают попытки Вашингтона вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня Конституционному комитету", - отмечается в документе.

Внешнеполитическое ведомство Сирии указало, что диалог, проходящий в Женеве, "является межсирийским, и никто не имеет права вмешиваться в него или поддерживать какую-либо сторону под любым предлогом". Роль ООН, представленной спецпосланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном, заключается в том, чтобы "только содействовать обсуждению в комитете", - подчеркивается в документе.

По убеждению сирийского министерства, "любые мнения или заявления Соединенных Штатов или других стран не имеют ценности и не влияют на работу Конституционного комитета, а также на характер, форму и содержание его диалогов".

30 ноября Госдепартамент выступил с утверждением, что делегация сирийского правительства, прибывшая на второй раунд консультаций комитета, запросила предварительные условия проведения встречи для обсуждения конституционных принципов что, по мнению Госдепа, "явно нарушает процессуальные нормы Конституционного комитета".

Вторая встреча сирийского Конституционного комитета в Женеве, завершившаяся на этой неделе, практически не привела к какому-либо прогрессу. Представители правительства и оппозиции не смогли согласовать повестку работы, а без нее не удалось провести общую встречу.

Новость обновлена (12:23 мск) - добавлены цитаты из заявления МИД Сирии