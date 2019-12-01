Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к санкциям США против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны наращивать давление на Иран и присоединиться к санкциям США в отношении Тегерана.

"Страны Европы работают с тем, чтобы обойти санкции США против Ирана. Пришло время сменить курс. Пришло время наращивать давление на Иран, а не сокращать его. Пришло время присоединиться к США и ужесточать санкции в отношении Ирана", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия в воскресенье.

По мнению израильского премьера, "в то время, как Иран спешит обогатить уран для производства ядерного оружия, европейские страны спешат ублажить Иран еще большими уступками". "Эти европейские страны должны стыдиться сами себя. Они дают возможность фанатичному террористическому режиму разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, что приведет к ужасным последствиям как для них самих, так и для остального мира", - продолжил Нетаньяху.