Глава Банка Англии Карни назначен спецпосланником ООН по климату вместо Майкла Блумберга

ТАСС, 1 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил главу Банка Англии Марка Карни на должность специального посланника ООН по климату и финансам, которую ранее занимал американский миллиардер Майкл Блумберг. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой офиса генсека.

"В качестве спецпосланника он [Карни] сосредоточится на реализации действий в области климата, уделяя особое внимание существенной переориентации государственных и частных финансовых рынков, а также мобилизации частных финансовых ресурсов для поддержания уровня, необходимого, чтобы достичь целей Парижского соглашения", - говорится в сообщении.

Карни сможет занять пост, когда покинет свою текущую должность в Банке Англии.

Ранее, как в понедельник сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг отказался от должности специального посланника ООН по климату для участия в президентской гонке в США.

Канадец Марк Карни занимает должность главы Банка Англии с 2013 года. До этого (в 2008-2013 годы) он был управляющим Банка Канады.