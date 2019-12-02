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Теракт на Лондонском мосту

На Лондонском мосту возобновилось движение транспорта и пешеходов после теракта

В результате атаки 29 ноября погибли два человека. Нападавшего ликвидировала полиция
Описание
© AP Photo/Alberto Pezzali

ТАСС, 2 декабря. Британская полиция в понедельник объявила о возобновлении движения по Лондонскому мосту после произошедшего на нем 29 ноября теракта, жертвами которого стали два человека.

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"Лондонский мост открыт для движения транспорта и пешеходов. Спасибо за терпение", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полиции лондонского Сити.

29 ноября 28-летний Усман Хан, отсидевший в тюрьме за намерение взорвать Лондонскую фондовую биржу, напал с ножом на людей в примыкающем к мосту историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев. Хан освободился условно-досрочно в декабре 2018 года, проведя восемь лет в заключении, и был обязан носить электронный браслет.

Нападение, в результате которого два человека погибли, трое пострадали, произошло на встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. Выбежавший на Лондонский мост террорист, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, был задержан прохожими, а прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления.

Теги
ВеликобританияТеракт на Лондонском мосту
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