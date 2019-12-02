Избранный президент Уругвая намерен изменить политику в отношении Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Уругвая изменит политику в отношении Венесуэлы и не будет участвовать в Механизме Монтевидео, предполагающем установление диалога между венесуэльской оппозицией и властями этой страны. Об этом заявил избранный президент республики Луис Лакалье Поу в интервью газете El Pais, опубликованном в воскресенье.

"Мы однозначно осудим диктатуру [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и предпримем формальные шаги, которые помогут восстановлению демократии", - сказал он.

По словам Лакалье Поу, ему стыдно за позицию по Венесуэле, которой придерживается действующее руководство Уругвая, не выступавшее с резкой критикой правительства Мадуро. При этом он отметил, что не считает обязательным разрывать дипломатические отношения с Каракасом.

Когда избранного президента спросили, намерен ли он продолжать поддерживать Механизм Монтевидео, который был основан властями Уругвая, Мексики и стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) для помощи в установлении диалога между правительством и оппозицией Венесуэлы, он ответил отрицательно. Однако Лакалье Поу пока не намерен присоединяться к Группе Лимы, считающей необходимым оказывать давление на Каракас. "Уругвай входит в международные организации, которых, как мне кажется, достаточно, - ООН, Организацию американских государств и т. д.", - сказал Лакалье Поу, который вступит в должность президента 1 марта.

В феврале Уругвай, Мексика и страны КАРИКОМ провели встречу в Монтевидео, на которой была выдвинута инициатива о четырех этапах диалога между правительством и оппозицией Боливарианской Республики. Во-первых, речь идет о непосредственном диалоге, то есть об установлении прямого контакта между сторонами в безопасном для них месте. Во-вторых, о самих переговорах, то есть о поиске точек соприкосновения для разработки потенциальных соглашений. Третий этап, согласно инициативе, заключается в достижении компромисса, то есть подписании соглашений, разработанных в ходе переговоров. Четвертой и заключительной фазой взаимодействия сторон должно стать претворение в жизнь достигнутых договоренностей под контролем международных наблюдателей.