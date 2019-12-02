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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные арестовали 11 палестинцев по подозрению в терроризме

Все арестованные переведены для проведения допросов в Службу общей безопасности Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Израильские солдаты в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на понедельник арестовали 11 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Солдаты при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу реки Иордан 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности и массовому террору, а также в участии в насильственных беспорядках в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в сообщении военных.

Все арестованные переведены для проведения допросов в ШАБАК, добавили в пресс-службе.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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